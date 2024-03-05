Мария Захарова предостерегла Берлин от неправомерных действии в отношении российских СМИ в ФРГ

МИД РФ: немецким журналистам придется покинуть Россию, если в ФРГ тронут отечественные СМИ

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, сообщила что в случае неправомерных действий властей ФРГ в отношении сотрудников российских СМИ, работающих в Германии, немецким журналистам придется покинуть Россию.

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"Сразу хочу сказать, уже об этом знают по дипломатическим каналам в Берлине — если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, то из России поедут германские журналисты", — сказала она в эфире "Соловьев Live".

Дипломатические разногласия между ведомствами возникли в результате разоблачения немецких военных в обсуждении планов атаковать территорию России. МИД РФ вызвал посла ФРГ Александера Ламсдорфа для получения разъяснений по поводу записи разговора офицеров Бундесвера об ударах по Крымскому мосту.