Мария Захарова предостерегла Берлин от неправомерных действии в отношении российских СМИ в ФРГ

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, сообщила что в случае неправомерных действий властей ФРГ в отношении сотрудников российских СМИ, работающих в Германии, немецким журналистам придется покинуть Россию.
"Сразу хочу сказать, уже об этом знают по дипломатическим каналам в Берлине — если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, то из России поедут германские журналисты", — сказала она в эфире "Соловьев Live".
Дипломатические разногласия между ведомствами возникли в результате разоблачения немецких военных в обсуждении планов атаковать территорию России. МИД РФ вызвал посла ФРГ Александера Ламсдорфа для получения разъяснений по поводу записи разговора офицеров Бундесвера об ударах по Крымскому мосту.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.