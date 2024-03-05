Мария Захарова предостерегла Берлин от неправомерных действии в отношении российских СМИ в ФРГ

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МИД РФ: немецким журналистам придется покинуть Россию, если в ФРГ тронут отечественные СМИ

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Политика

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, сообщила что в случае неправомерных действий властей ФРГ в отношении сотрудников российских СМИ, работающих в Германии, немецким журналистам придется покинуть Россию.

МИД РФ: немецким журналистам придется покинуть Россию, если в ФРГ тронут отечественные СМИ
Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

"Сразу хочу сказать, уже об этом знают по дипломатическим каналам в Берлине — если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, то из России поедут германские журналисты", — сказала она в эфире "Соловьев Live".

Дипломатические разногласия между ведомствами возникли в результате разоблачения немецких военных в обсуждении планов атаковать территорию России. МИД РФ вызвал посла ФРГ Александера Ламсдорфа для получения разъяснений по поводу записи разговора офицеров Бундесвера об ударах по Крымскому мосту.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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