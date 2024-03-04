"Мы не воюем против российского народа": Макрон отверг планы отправлять французских солдат на Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция в ближайшем будущем не рассматривает возможность отправки своих военных на Украину.
В интервью чешской газете Pravo он подчеркнул, что его слова о том, что "ничто не исключено" относительно отправки военных частей на Украину, не означают конкретных планов в этом направлении.
"Кроме того, я всегда четко говорил о поставленных нами рамках: мы не воюем против российского народа и отвергаем логику эскалации", — добавил Макрон.
Ранее в СМИ появилась информация о напряженных отношениях между Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем из-за заявлений французского президента о возможной помощи Украине со стороны стран Запада.
Шольц отметил, что Германия не планирует вовлекаться в конфликт на Украине и что никто не заинтересован в эскалации конфликта между Россией и НАТО. Он подчеркнул, что немецкая армия не будет участвовать в боевых действиях.
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