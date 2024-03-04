Истерика подростка: Филиппо прокомментировал слова Макрона о военных НАТО

Французский политик Флориан Филиппо в интервью RT заявил, что поведение Эммануэля Макрона похоже на истерику подростка, а сам он является незрелой личностью. Так он прокомментировал слова лидера Пятой республики о возможной отправке западных солдат на Украину.
Эксперт считает, что Макрон сделал этот шаг, чтобы все забыли, как плохо его приняли фермеры-соотечественники на выставке достижений сельского хозяйства 24 февраля. Филиппо считает, что французского президента следует привлечь к ответственности после утечки обсуждения немецких офицеров идеи атаки на объект российской инфраструктуры.
"Записи бундесвера доказали, что французские военные уже участвуют в операции на Украине… Пора оппозиции призвать правительство и Макрона к ответу", — высказался политик.
Ранее газета Politico проинформировала, что слова главы Франции о направлении военных Европы в Незалежную только навредили Киеву. В этой политической битве Макрон проиграл.
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