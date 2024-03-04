Россия сформирует и представит в Организацию по запрещению химического оружия доказательства применения Украиной отравляющих веществ

Лысогорский: У России есть доказательства о планах провокаций с применением токсичных веществ со стороны Украины

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика Власть

Россия сформирует и представит в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) очередные доказательства применения Украиной отравляющих веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by CEphoto, Уве Аранас is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"Министерство обороны РФ совместно с российскими спецслужбами неоднократно фиксировало инциденты с применением украинскими боевиками химических веществ против наших военных в зоне СВО, представляло развернутые доклады по данному поводу”, — сообщил Кирилл Лысогорский, заместитель министра промышленности и торговли РФ.

Замминистра особо отметил, что российская сторона постоянно информирует технический секретариат ОЗХО о планах Украины по осуществлению провокаций с различными токсичными веществами.

"Отмечу, что именно благодаря информированию международного сообщества Российской Федерацией и обнародованию этих данных ряд трагедий удалось избежать”, — добавил Лысогорский.