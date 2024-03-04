Россия сформирует и представит в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) очередные доказательства применения Украиной отравляющих веществ.
"Министерство обороны РФ совместно с российскими спецслужбами неоднократно фиксировало инциденты с применением украинскими боевиками химических веществ против наших военных в зоне СВО, представляло развернутые доклады по данному поводу”, — сообщил Кирилл Лысогорский, заместитель министра промышленности и торговли РФ.
Замминистра особо отметил, что российская сторона постоянно информирует технический секретариат ОЗХО о планах Украины по осуществлению провокаций с различными токсичными веществами.
"Отмечу, что именно благодаря информированию международного сообщества Российской Федерацией и обнародованию этих данных ряд трагедий удалось избежать”, — добавил Лысогорский.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.