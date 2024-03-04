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Чешский политолог заявил, что НАТО планирует провокацию в Прибалтике, чтобы начать войну с РФ

Политолог Друлак: НАТО планирует провокацию, чтобы начать войну с Россией

0:54
Политика

Политолог из Чехии Пётр Друлак в беседе с журналистами издания Parlamentní listy сообщил, что военно-политический блок готовит провокацию в Прибалтике, чтобы развязать войну с Россией.

Политолог Друлак: НАТО планирует провокацию, чтобы начать войну с Россией
Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under U.S. federal government

Он уточнил, что сейчас в НАТО ведёт серьёзную подготовку к возможному конфликту и рассматривают сценарии начала боевых действий через провокацию под фальшивым флагом.

"Скажем, кто-нибудь в Прибалтике скажет, что на него напала Россия и что нужно действовать. В этот момент включатся адские механизмы, которые всех нас утащат в войну", — высказался эксперт.

Он отметил, что в последнее время военный блок всё чаще говорит о возможности ведения боевых операций против Российской Федерации, что, по его словам, может спровоцировать третью мировую войну. В Старом Свете есть страны, чьи элиты готовы в этом участвовать, и это страшно, резюмировал политолог.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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