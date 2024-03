Чешский политолог заявил, что НАТО планирует провокацию в Прибалтике, чтобы начать войну с РФ

Политолог из Чехии Пётр Друлак в беседе с журналистами издания Parlamentní listy сообщил, что военно-политический блок готовит провокацию в Прибалтике, чтобы развязать войну с Россией.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under U.S. federal government