Чешский политолог заявил, что НАТО планирует провокацию в Прибалтике, чтобы начать войну с РФ

Политолог Друлак: НАТО планирует провокацию, чтобы начать войну с Россией

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Политолог из Чехии Пётр Друлак в беседе с журналистами издания Parlamentní listy сообщил, что военно-политический блок готовит провокацию в Прибалтике, чтобы развязать войну с Россией.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under U.S. federal government

Он уточнил, что сейчас в НАТО ведёт серьёзную подготовку к возможному конфликту и рассматривают сценарии начала боевых действий через провокацию под фальшивым флагом.

"Скажем, кто-нибудь в Прибалтике скажет, что на него напала Россия и что нужно действовать. В этот момент включатся адские механизмы, которые всех нас утащат в войну", — высказался эксперт.

Он отметил, что в последнее время военный блок всё чаще говорит о возможности ведения боевых операций против Российской Федерации, что, по его словам, может спровоцировать третью мировую войну. В Старом Свете есть страны, чьи элиты готовы в этом участвовать, и это страшно, резюмировал политолог.