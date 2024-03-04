Политолог из Чехии Пётр Друлак в беседе с журналистами издания Parlamentní listy сообщил, что военно-политический блок готовит провокацию в Прибалтике, чтобы развязать войну с Россией.
Он уточнил, что сейчас в НАТО ведёт серьёзную подготовку к возможному конфликту и рассматривают сценарии начала боевых действий через провокацию под фальшивым флагом.
"Скажем, кто-нибудь в Прибалтике скажет, что на него напала Россия и что нужно действовать. В этот момент включатся адские механизмы, которые всех нас утащат в войну", — высказался эксперт.
Он отметил, что в последнее время военный блок всё чаще говорит о возможности ведения боевых операций против Российской Федерации, что, по его словам, может спровоцировать третью мировую войну. В Старом Свете есть страны, чьи элиты готовы в этом участвовать, и это страшно, резюмировал политолог.
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