Еврокомиссар Бретон заявил, что Зеленский должен заплатить за часть из миллиона снарядов ЕС

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ошибся, считая, что миллион снарядов от ЕС будут бесплатными, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International