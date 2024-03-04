Еврокомиссар Бретон заявил, что Зеленский должен заплатить за часть из миллиона снарядов ЕС

ЕК: Зеленский не учёл, что не все снаряды от ЕС Украине будут бесплатными

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ошибся, считая, что миллион снарядов от ЕС будут бесплатными, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Чиновник отметил, что глава Незалежной сделал не соответствующие реальности выводы. Речь шла о поставке снарядов в количестве миллиона штук в течение года, а не об их безвозмездной передаче. Зеленский, как обычно, перепутал поставку и подарок.

"Правда заключается в том, что в марте прошлого года 27 государств решили поставить за год один миллион снарядов… "Поставить", а не "передать"", — уточнил Бретон.

Он назвал ложью то, что ЕС не в состоянии снабдить ВСУ миллионом боеприпасов, так как на конец марта Киеву отдадут 550 тысяч снарядов. 350 тысяч уже поставлено. За остальное придётся заплатить. Кроме того, существуют ещё двусторонние поставки между определёнными соседними странами, которые не раскрываются. В результате число переданных боеприпасов значительно превысит миллион, заключил чиновник.