Министерство иностранных дел России вызвало к себе немецкого посла

МИД РФ вызвал посла Германии

0:43 Your browser does not support the audio element. Политика

4 марта в министерстве иностранных дел России сообщили о вызове к себе Александера Ламбсдорффа, который является послом ФРГ.

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Источники сообщают, что данные обстоятельства связаны с тем, что стали известны разговоры немецких офицеров о Крыме.

Ранее, 1 марта, был обнародован разговор немецких офицеров, в котором они упоминали планирование атаки ракетами на Крымский мост. Этот разговор состоялся 19 февраля. В нём офицеры обсуждали возможные цели для удара ракетами. Один из них, Фроштедте, огласил, что видит лишь 2 возможные цели — мост на востоке (как мы понимаем — Крымский мост) и склад боеприпасов выше.