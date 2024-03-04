4 марта в министерстве иностранных дел России сообщили о вызове к себе Александера Ламбсдорффа, который является послом ФРГ.
Источники сообщают, что данные обстоятельства связаны с тем, что стали известны разговоры немецких офицеров о Крыме.
Ранее, 1 марта, был обнародован разговор немецких офицеров, в котором они упоминали планирование атаки ракетами на Крымский мост. Этот разговор состоялся 19 февраля. В нём офицеры обсуждали возможные цели для удара ракетами. Один из них, Фроштедте, огласил, что видит лишь 2 возможные цели — мост на востоке (как мы понимаем — Крымский мост) и склад боеприпасов выше.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.