Новое правительство Пакистана подало заявку в БРИКС

Пакистан подал официальный запрос на вступление в БРИКС

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Пакистан подал официальный запрос на вступление в БРИКС, сообщает телеграм-канал The General.

Фото: flickr.com by Shehbaz Sharif is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам спикера пакистанского МИД Мумтаза Балоча, присоединившись к союзу БРИКС, Пакистан сможет сыграть важную роль в развитии международного сотрудничества и возрождении инклюзивной многосторонности.

Напомним, что вчера новым премьер-министром Пакистана стал председатель "Мусульманской лиги" Шехбаз Шариф, возглавлявший правительство с апреля 2022 года по август 2023 года. Его предшественник, председатель партии "Движение за справедливость" Имран Хан был смещен с должности из-за обвинений в коррупции и разглашении государственной тайны, и позже приговорен к 14 годам заключения.