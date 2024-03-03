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Подобрались к российским границам: Вступившие недавно в состав НАТО Финляндия и Швеция будут участвовать в учениях Nordic Response

Финляндия и Швеция примут участие в учениях НАТО у границ России

1:07
Политика

Финляндия и Швеция, вступившие в НАТО, готовы принять участие в учениях Nordic Response 2024, которые пройдут вблизи границ России.

Финляндия и Швеция примут участие в учениях НАТО у границ России
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under Public domain

После ратификации Венгрией заявки на вступление, Швеция фактически стала членом альянса. Подписанием акта о присоединении произойдет в ближайшее время.

Учения Nordic Response, запланированные с 4 по 15 марта в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции, объединят более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Данное мероприятие является частью крупных учений НАТО под названием Steadfast Defender.

Стоит отметить, что 4 апреля исполнится 75 лет со дня подписания Североатлантического договора в Вашингтоне, который стал основополагающим для создания НАТО. Этот договор был подписан между западноевропейскими и североамериканскими странами с целью объединения усилий в области коллективной обороны. Изначально договор подписали 12 стран, включая Францию, Италию, США, Канаду и другие государства.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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