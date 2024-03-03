$60 млрд: Новый законопроект помощи Украине от США может появиться в конце марта или в апреле

Согласно информации, опубликованной на портале CNN, в конце текущего месяца американские парламентарии могут принять новый законопроект о военной помощи Украине в размере $60 млрд.
По данным агентства, спикер Палаты Представителей Майк Джонсон уже провел переговоры с группой парламентариев-однопартийцев от Республиканской партии, которые работают над новым двухпартийным законопроектом.
В сообщении, опубликованном CNN говорится, что Джонсон пока не принял определенной позиции относительно этого закона, отметив, что важно сначала утвердить бюджет США. Предполагается, что процесс будет завершен к середине марта.
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