$60 млрд: Новый законопроект помощи Украине от США может появиться в конце марта или в апреле

Your browser does not support the audio element.

Согласно информации, опубликованной на портале CNN, в конце текущего месяца американские парламентарии могут принять новый законопроект о военной помощи Украине в размере $60 млрд.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain