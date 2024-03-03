$60 млрд: Новый законопроект помощи Украине от США может появиться в конце марта или в апреле

CNN: Новый законопроект по помощи Украине республиканцы могут одобрить в марте-апреле

0:40 Your browser does not support the audio element. Политика

Согласно информации, опубликованной на портале CNN, в конце текущего месяца американские парламентарии могут принять новый законопроект о военной помощи Украине в размере $60 млрд.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain

По данным агентства, спикер Палаты Представителей Майк Джонсон уже провел переговоры с группой парламентариев-однопартийцев от Республиканской партии, которые работают над новым двухпартийным законопроектом.

В сообщении, опубликованном CNN говорится, что Джонсон пока не принял определенной позиции относительно этого закона, отметив, что важно сначала утвердить бюджет США. Предполагается, что процесс будет завершен к середине марта.