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Президент Франции Эммануэль Макрон и европейские элиты паникуют из-за достигнутых Россией в ходе специальной военной операции успехах

The Telegraph: Макрон паникует из-за успехов России на фронте

1:14
Политика

Президент Франции Эммануэль Макрон и представители европейских элит находятся в состоянии тревоги из-за значительных успехов, достигнутых Россией в зоне специальной операции, сообщает издание Telegraph.

The Telegraph: Макрон паникует из-за успехов России на фронте
Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

На прошлой неделе, когда в Париже проходил саммит по Украине, собравший около двадцати европейских лидеров, президент Франции демонстрировал возрастающее чувство беспокойства по поводу угроз, исходящих как с востока, так и с запада, утверждает издание.

По информации издания, все больше стран Европы приходят к выводу, что Украина потерпела поражение в вооруженном конфликте, но нет единодушного мнения относительно увеличения помощи Киеву.

Ранее газета Politico сообщала, что между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном наблюдается открытое напряжение. Это произошло после высказываний французского лидера о возможной отправке войск западных стран для помощи украинским Вооруженным силам, что не одобрил немецкий канцлер.

Шольц подчеркнул, что Германия не участвует в конфликте на Украине. Кроме того, по его мнению, никто не желает, чтобы конфликт между Россией и Украиной превратился в войну между Россией и НАТО.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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