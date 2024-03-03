Президент Латвии: "Причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, - это Россия"

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс: Причина существования НАТО - Россия

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс высказал мнение, что основной причиной существования НАТО являются страны, такие как Россия.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

"Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, — это Россия и другие враги свободного мира", — так Ринкевичс объяснил Илону Маску смысл существования блока НАТО.

Ранее Илон Маск поддержал точку зрения бизнесмена Дэвида Сакса, который считает, что НАТО следовало бы расформировать после распада Советского Союза.

В своем комментарии Маск отметил, что ему всегда казалось странным продолжение существования НАТО после распада Организации Варшавского договора