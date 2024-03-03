Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс высказал мнение, что основной причиной существования НАТО являются страны, такие как Россия.
"Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, — это Россия и другие враги свободного мира", — так Ринкевичс объяснил Илону Маску смысл существования блока НАТО.
Ранее Илон Маск поддержал точку зрения бизнесмена Дэвида Сакса, который считает, что НАТО следовало бы расформировать после распада Советского Союза.
В своем комментарии Маск отметил, что ему всегда казалось странным продолжение существования НАТО после распада Организации Варшавского договора
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.