Президент Латвии: "Причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, - это Россия"

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс высказал мнение, что основной причиной существования НАТО являются страны, такие как Россия.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0