Зампред Совбеза РФ заявил о подготовке Германии к войне с Россией

Медведев выразил уверенность в том, что Германия готовится к войне с Россией

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале сообщил о подготовке ФРГ к войне с нашей страной, передаёт издание "Вечерний Санкт-Петербург". Политик убеждён, что сейчас в Германии начнётся обеление правящего политического альянса, "для смягчения негодования общественности от разговора офицеров люфтваффе".

Фото: government.ru by Дмитрйи Астахов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь", — считает эксперт.

Он добавил, даже если канцлер Олаф Шольц и правда не был в курсе случившегося, то в истории имеются примеры, когда военные принимали решения за гражданских начальников о начале войн.

Этим сообщением политик прокомментировал ситуацию, когда в пятницу главный редактор RT Маргарита Симоньян проинформировала, что к ней попала аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера планируют бомбить Крымский мост. В ФРГ признали подлинность аудиозапаси.

Ранее политик писал, что не знает, как на это реагировать дипломатично, и опубликовал стих от 1942 года с призывами убивать напавших на Советский Союз немецких фашистов.