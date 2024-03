Немецкие СМИ: ФРГ втягивают в войну с РФ

Журналист издания Die Weltwoche Роджер Кеппель на своём Youtube-канале обвинил офицеров бундесвера в том, что они высказываниями об ударе по Крымскому мосту втягивают ФРГ в вооружённое противостояние с Россией, передаёт РИА Новости.

Фото: .dvidshub.net by U.S. Army photo by Sgt. Kris Bonet, 24th Press Camp Headquarters is licensed under public domain