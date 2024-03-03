Журналист издания Die Weltwoche Роджер Кеппель на своём Youtube-канале обвинил офицеров бундесвера в том, что они высказываниями об ударе по Крымскому мосту втягивают ФРГ в вооружённое противостояние с Россией, передаёт РИА Новости.
Он выразил надежду на то, что попавших на запись военных уволят или накажут по всей строгости. Обозреватель также раскритиковал немецких военных за легкомыслие в вопросе развязывания мировой войны. Он уверен, что Берлин вновь втягивает мир в глобальный конфликт.
"Похоже, абсолютно отсутствует осознание громадной опасности, заключающейся в положении, в котором мы находимся", — резюмировал Кеппель.
В разговоре, взбудоражившем мировую общественность, участвовали высокопоставленные сотрудники бундесвера. Один из военных призвал применить ракеты Taurus с привлечением истребителя Rafale производства Франции для нападения, при этом обсуждалась возможность привлечь Британию к планированию операции.
Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.