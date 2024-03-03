Немецкие СМИ: ФРГ втягивают в войну с РФ

Журналист Кеппель: офицеры бундесвера втягивают Германию в военный конфликт с Россией

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Журналист издания Die Weltwoche Роджер Кеппель на своём Youtube-канале обвинил офицеров бундесвера в том, что они высказываниями об ударе по Крымскому мосту втягивают ФРГ в вооружённое противостояние с Россией, передаёт РИА Новости.

Фото: .dvidshub.net by U.S. Army photo by Sgt. Kris Bonet, 24th Press Camp Headquarters is licensed under public domain

Он выразил надежду на то, что попавших на запись военных уволят или накажут по всей строгости. Обозреватель также раскритиковал немецких военных за легкомыслие в вопросе развязывания мировой войны. Он уверен, что Берлин вновь втягивает мир в глобальный конфликт.

"Похоже, абсолютно отсутствует осознание громадной опасности, заключающейся в положении, в котором мы находимся", — резюмировал Кеппель.

В разговоре, взбудоражившем мировую общественность, участвовали высокопоставленные сотрудники бундесвера. Один из военных призвал применить ракеты Taurus с привлечением истребителя Rafale производства Франции для нападения, при этом обсуждалась возможность привлечь Британию к планированию операции.