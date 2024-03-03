Бизнесмен Дэвид Сакс в соцсети Х* заявил, что после расформирования ОВД и развала СССР главный оппонент — НАТО — тоже должен был прекратить своё существование, передаёт РИА Новости. Предприниматель Илон Маск согласился с этим высказыванием.
"Мне всегда было интересно, почему Североатлантический альянс продолжает существование, хотя его заклятый враг и причина создания прекратила своё действие", — отметил миллиардер.
Он добавил, что вместо расформирования блока, ему была придумана новая миссия — расширение, что только создавало вражду и стало оправданием для дальнейшей работы организации. Заявление изобретателя стало ещё одним голосом в спорах о будущем альянса, который ведётся уже долгое время как внутри НАТО, так и на международной арене. Ответ инженера собрал по меньшей мере две тысячи лайков и тысячу комментариев.
До этого основатель компании SpaceX высказал точку зрения, что новый пакет помощи от США и продолжение боевых действий не смогут помочь киевскому режиму. Маск уверен, что украинский конфликт надо заканчивать, а Крым, Луганск и Донецк следует признать российскими.
* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.