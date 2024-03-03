Маск согласился с Саксом о необходимости роспуска НАТО

Маск: НАТО нужно было давно расформировать

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Бизнесмен Дэвид Сакс в соцсети Х* заявил, что после расформирования ОВД и развала СССР главный оппонент — НАТО — тоже должен был прекратить своё существование, передаёт РИА Новости. Предприниматель Илон Маск согласился с этим высказыванием.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Мне всегда было интересно, почему Североатлантический альянс продолжает существование, хотя его заклятый враг и причина создания прекратила своё действие", — отметил миллиардер.

Он добавил, что вместо расформирования блока, ему была придумана новая миссия — расширение, что только создавало вражду и стало оправданием для дальнейшей работы организации. Заявление изобретателя стало ещё одним голосом в спорах о будущем альянса, который ведётся уже долгое время как внутри НАТО, так и на международной арене. Ответ инженера собрал по меньшей мере две тысячи лайков и тысячу комментариев.

До этого основатель компании SpaceX высказал точку зрения, что новый пакет помощи от США и продолжение боевых действий не смогут помочь киевскому режиму. Маск уверен, что украинский конфликт надо заканчивать, а Крым, Луганск и Донецк следует признать российскими.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.