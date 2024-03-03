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Маск согласился с Саксом о необходимости роспуска НАТО

Маск: НАТО нужно было давно расформировать

1:17
Политика

Бизнесмен Дэвид Сакс в соцсети Х* заявил, что после расформирования ОВД и развала СССР главный оппонент — НАТО — тоже должен был прекратить своё существование, передаёт РИА Новости. Предприниматель Илон Маск согласился с этим высказыванием.

Маск: НАТО нужно было давно расформировать
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Мне всегда было интересно, почему Североатлантический альянс продолжает существование, хотя его заклятый враг и причина создания прекратила своё действие", — отметил миллиардер.

Он добавил, что вместо расформирования блока, ему была придумана новая миссия — расширение, что только создавало вражду и стало оправданием для дальнейшей работы организации. Заявление изобретателя стало ещё одним голосом в спорах о будущем альянса, который ведётся уже долгое время как внутри НАТО, так и на международной арене. Ответ инженера собрал по меньшей мере две тысячи лайков и тысячу комментариев.

До этого основатель компании SpaceX высказал точку зрения, что новый пакет помощи от США и продолжение боевых действий не смогут помочь киевскому режиму. Маск уверен, что украинский конфликт надо заканчивать, а Крым, Луганск и Донецк следует признать российскими.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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Маск: НАТО нужно было давно расформировать
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