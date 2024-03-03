Израильский политик Вайтман допустил ужесточение отношений к Москве

Политик Вайтман: Израиль займёт агрессивную позицию в отношении РФ

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

Лидер израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вайтман заявил о возможном ужесточении позиции Израиля по отношению к России. Поводом для этого, как он считает, может послужить обсуждение в Тель-Авиве поставок Украине систем раннего оповещения о ракетных ударах. Также по словам Вайтмана, агрессия может развиться из-за "вовлечённости" РФ в конфликт в секторе Газа. Такой прогноз по развитию событий Амир Вайтман высказал в интервью порталу Business Insider.

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"Отныне Израиль встанет на путь агрессии по отношению к РФ. Начало обсуждений поставок Киеву систем предупреждения будет означать лишь одно - приверженность Израиля Украине", - слова политика Амира Вайтмана.

Вышеописанное мнение сложилось у политика после слов постпреда еврейского государства при ООН Гилада Эрдана. Он в минувший понедельник и заявил, что Израиль ведёт обсуждение с Украиной по поводу поставок вооружений раннего предупреждения. Гилад Эрдан также обвинил Россию в обострении израильско-палестинского конфликта, при этом он не привёл никаких доказательств к своим утверждениям.