Россия потребовала от Армении ответ о членстве в ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума заявил, что Москва ждёт от Еревана решения относительно статуса страны в ОДКБ, передаёт Sputnik Армения.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic