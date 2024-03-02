Россия потребовала от Армении ответ о членстве в ОДКБ

Лавров призвал Армению принять окончательное решение о своём членстве в ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума заявил, что Москва ждёт от Еревана решения относительно статуса страны в ОДКБ, передаёт Sputnik Армения.

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"Говорят: тут мы подморозим в ОДКБ де-факто, а пожелаем, де-юре заморозим или выйдем… ЕврАзЭС нам пока интересен, потому что мы что-то оттуда имеем", — отметил министр.

Он назвал такую позицию "не очень приглядной". Лавров призвал армянских партнёров окончательно решить, как они хотят дальше жить и выполнять на взаимной основе те договорённости, которые объединяют страны в самых разных интеграционных структурах. Дипломат обратил внимание на невозможность урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией без трёхсторонних шагов Москвы, Баку и Еревана.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян назвал стратегической ошибкой зависимость страны от РФ.