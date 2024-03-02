Шольц дал обещание объяснить ситуацию вокруг записи разговора офицеров ФРГ

Канцлер Германии Шольц пообещал быстрое расследование разговора военных об атаке на Крымский мост

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал в оперативном порядке предоставить объяснения ситуации вокруг записи разговора немецких офицеров, передаёт РИА Новости, ссылаясь на агентство DPA. По словам политика, произошедшее является "очень серьёзной проблемой".

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"Именно поэтому в настоящее время это очень тщательно, интенсивно и быстро выясняется", — добавил политик в ходе своего визита в Ватикан.

Расследование политического инцидента уже начато Федеральным ведомством военной контрразведки ФРГ, но пока на повестке дня не предмет разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту, а то, каким образом разведка России получила запись их переговоров.

Накануне главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предоставила аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера планируют ударить по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. Во фрагменте аудиозаписи представителей ВВС Германии было слышно, как офицеры обсуждают то, сколько таких снарядов потребуется для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар эффективным. Позднее офпред МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона ждёт реакции Берлина на разговор немецких военных.