Шольц дал обещание объяснить ситуацию вокруг записи разговора офицеров ФРГ

Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал в оперативном порядке предоставить объяснения ситуации вокруг записи разговора немецких офицеров, передаёт РИА Новости, ссылаясь на агентство DPA. По словам политика, произошедшее является "очень серьёзной проблемой".

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International