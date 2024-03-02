В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия разместит дополнительные вооружения

Лавров: Россия развернет дополнительное вооружение в ответ на расширение НАТО

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что долгие годы добрососедства между Швецией и Финляндией с Россией пришли в упадок.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State

Эти слова прозвучали в контексте вступления Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО) и возможного присоединения Финляндии к альянсу. Информацию о высказываниях Лаврова передает агентство РИА Новости.

Глава российской дипломатии заявил, что на фоне присоединения скандинавских стран к НАТО дополнительные вооружения будут развернуты в нескольких округах РФ.

"У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ. Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции", — подчеркнул он.

НАТО, военно-политический союз 28 европейских стран, США и Канады, был создан по инициативе правительства США в апреле 1949 года в Вашингтоне.

Договор о создании НАТО подписали министры иностранных дел 12 стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция.