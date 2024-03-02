Депутат Бундестага Кизеветтер призвал Германию проявить решимость в вопросе поставок Киеву дальнобойных ракет

Немецкий депутат Кизеветтер: ФРГ должна пойти ва-банк в вопросе поддержки Украины и поставить Taurus

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Родерих Кизеветтер, депутат Бундестага и эксперт по внешней политике, выступил с предложением, чтобы Германия проявила решимость в вопросе поставок Украине крылатых ракет Taurus дальнего действия.

Фото: President.gov.ua

Политик уверен, что пришло время Германии проявить силу, несмотря на давление и попытки запугивания. Он также убежден в подлинности информации о планах атаки на Крымский мост, опубликованных российскими СМИ.

Кизеветтер считает, что Россия пытается манипулировать событиями, оказывая давление на канцлера Германии Олафа Шольца. Также он призывает к тщательному анализу мотивов публикации Россией переговоров немецких военных об ударах по Крыму. Это заявление противоречит позиции Шольца воздержаться от передачи ракет Taurus киевскому режиму из опасений быть втянутыми в конфликт.