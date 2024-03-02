Родерих Кизеветтер, депутат Бундестага и эксперт по внешней политике, выступил с предложением, чтобы Германия проявила решимость в вопросе поставок Украине крылатых ракет Taurus дальнего действия.
Политик уверен, что пришло время Германии проявить силу, несмотря на давление и попытки запугивания. Он также убежден в подлинности информации о планах атаки на Крымский мост, опубликованных российскими СМИ.
Кизеветтер считает, что Россия пытается манипулировать событиями, оказывая давление на канцлера Германии Олафа Шольца. Также он призывает к тщательному анализу мотивов публикации Россией переговоров немецких военных об ударах по Крыму. Это заявление противоречит позиции Шольца воздержаться от передачи ракет Taurus киевскому режиму из опасений быть втянутыми в конфликт.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.