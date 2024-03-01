Немецкий политик выступил против: Поставка ракет Taurus вооруженным силам Украины может втянуть Германию в войну с Россией

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла на фоне утечки информации о возможной атаке на Крымский мост с использованием Taurus выступил против поставок Киеву этих ракет.
В своем заявлении он отметил, что появление записи разговора высокопоставленных немецких военных о потенциальной атаке на стратегически важный объект стало сигналом.
"Этот символический акт втянул бы Германию в войну. Нет поставкам Taurus", — написал политик.
Боевая ракета Taurus обладает передовой системой наведения, включающей в себя навигацию по изображению, определение местности и глобальное позиционирование. Эти технологии обеспечивают высокую точность ракеты даже без поддержки GPS, что делает ее эффективным средством на большие расстояния. Ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения, обеспечивающей точное попадание в цель на финальном этапе полета.
Разработка этой ракеты началась в 1994 году.
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