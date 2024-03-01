Зеленский призывает воздержаться жителей от возвращения в Харьков: Cейчас город не защищен

Владимир Зеленский: Я не могу посоветовать людям возвращаться в Харьков

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте посоветовал жителям Харькова не возвращаться домой в ближайшее время из-за отсутствия защиты города.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Глава украинского государства заверил, что он сообщит, когда Харьков будет обладать "полноценной защитой".

В этот же день между Украиной и Нидерландами было заключено двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Напомним, что 24 февраля 2022 года российские войска начали специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины и пересекли границу Харьковской области.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО во время послания Федеральному собранию в Гостином дворе.