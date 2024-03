Зеленский призывает воздержаться жителей от возвращения в Харьков: Cейчас город не защищен

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте посоветовал жителям Харькова не возвращаться домой в ближайшее время из-за отсутствия защиты города.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International