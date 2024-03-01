Зеленский призывает воздержаться жителей от возвращения в Харьков: Cейчас город не защищен

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте посоветовал жителям Харькова не возвращаться домой в ближайшее время из-за отсутствия защиты города.
Глава украинского государства заверил, что он сообщит, когда Харьков будет обладать "полноценной защитой".
В этот же день между Украиной и Нидерландами было заключено двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
Напомним, что 24 февраля 2022 года российские войска начали специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины и пересекли границу Харьковской области.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО во время послания Федеральному собранию в Гостином дворе.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.