Публикация в российских СМИ о предполагаемом разговоре высокопоставленных немецких военных о возможной атаке на Крымский мост оказалась неприятным сюрпризом для Бундесвера, сообщает газета Bild.
Офицер высказал мысль о потенциальной атаке на объект, имеющий стратегическое значение и связанный с Россией.
Эта информация вызвала активное обсуждение среди военных экспертов и политиков в связи с возможными серьезными последствиями такого шага.
Газета отмечает, что несмотря на то, что подлинность разговора официально пока не подтверждена Бундесвером, многое свидетельствует о его достоверности.
Крымский мост, открытый 15 мая 2018 года, соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечил бесперебойное транспортное сообщение Крыма с материковой частью России.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.