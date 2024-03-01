Многое указывает на подлинность: Удалось перехватить разговор немецких военных о планах атаки на Крым

Bild: запись разговора офицеров Бундесвера о планах атаки на Крымский мост может быть подлинной

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Публикация в российских СМИ о предполагаемом разговоре высокопоставленных немецких военных о возможной атаке на Крымский мост оказалась неприятным сюрпризом для Бундесвера, сообщает газета Bild.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Офицер высказал мысль о потенциальной атаке на объект, имеющий стратегическое значение и связанный с Россией.

Эта информация вызвала активное обсуждение среди военных экспертов и политиков в связи с возможными серьезными последствиями такого шага.

Газета отмечает, что несмотря на то, что подлинность разговора официально пока не подтверждена Бундесвером, многое свидетельствует о его достоверности.

Крымский мост, открытый 15 мая 2018 года, соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечил бесперебойное транспортное сообщение Крыма с материковой частью России.