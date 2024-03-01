Bloomberg: Шольц считает Макрона монархической фигурой, которой лучше всего удается объявление грандиозных планов

Bloomberg: Макрон видит Шольца как лидера без мужества и амбиций

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

По наблюдению агентства Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц невзлюбили друг друга с самого начала. Автор материала называет это "нехваткой химии" между ними.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Макрон видит Шольца как лидера без мужества и амбиций, который в своих мыслях не может выходить за рамки краткосрочной перспективы", — пишет Bloomberg.

В то же время, по мнению немецкого канцлера, французский лидер — монархическая особа, которая обычно хорошо объявляет грандиозные планы, но не так хорошо их реализует.

Это отсутствие взаимопонимания проявляется и в их разногласиях, по вопросу о возможности отправки западных войск на Украину. Агентство отмечает, что неприязнь между лидерами ведущих европейских держав может оказать влияние на ход украинского конфликта.