Bloomberg: Шольц считает Макрона монархической фигурой, которой лучше всего удается объявление грандиозных планов

По наблюдению агентства Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц невзлюбили друг друга с самого начала. Автор материала называет это "нехваткой химии" между ними.
"Макрон видит Шольца как лидера без мужества и амбиций, который в своих мыслях не может выходить за рамки краткосрочной перспективы", — пишет Bloomberg.
В то же время, по мнению немецкого канцлера, французский лидер — монархическая особа, которая обычно хорошо объявляет грандиозные планы, но не так хорошо их реализует.
Это отсутствие взаимопонимания проявляется и в их разногласиях, по вопросу о возможности отправки западных войск на Украину. Агентство отмечает, что неприязнь между лидерами ведущих европейских держав может оказать влияние на ход украинского конфликта.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.