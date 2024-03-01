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Запад не идет ни на какие компромиссы, но идет до конца в превращении Украины в анти-Россию

Сергей Лавров: Западное желание ввести военных на территорию Украины было зафиксировано

1:11
Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что после высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона желание Запада ввести войска на Украину было официально зафиксировано, хотя неофициально иностранные военные специалисты действуют на украинской территории уже давно.

Сергей Лавров: Западное желание ввести военных на территорию Украины было зафиксировано
Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Лавров отметил, что присутствие инструкторов на Украине позволяет использовать дальнобойное вооружение против российских городов. Он подчеркнул, что имеется множество доказательств этого факта.

По словам министра, высказывания Макрона вызвали негативную реакцию в мировом сообществе и Евросоюзе. Впоследствии подчиненные французского лидера начали исправлять ситуацию, уточняя его слова. Они заявили, что войска могут быть введены на Украину исключительно для обучения местной армии, и это не обязательно приведет к конфликту с Россией.

"Все, что вы сейчас наблюдаете, – это подтверждает изначальный план не идти ни на какие компромиссы, идти до конца в превращении Украины в анти-Россию, даже в плацдарм нападения на Россию, создания угроз безопасности прямо на наших границах. У натовцев уже такие планы были", – подчеркнул глава МИД РФ.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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