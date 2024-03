Запад не идет ни на какие компромиссы, но идет до конца в превращении Украины в анти-Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что после высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона желание Запада ввести войска на Украину было официально зафиксировано, хотя неофициально иностранные военные специалисты действуют на украинской территории уже давно.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic