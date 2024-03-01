Запад не идет ни на какие компромиссы, но идет до конца в превращении Украины в анти-Россию

Сергей Лавров: Западное желание ввести военных на территорию Украины было зафиксировано

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что после высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона желание Запада ввести войска на Украину было официально зафиксировано, хотя неофициально иностранные военные специалисты действуют на украинской территории уже давно.

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Лавров отметил, что присутствие инструкторов на Украине позволяет использовать дальнобойное вооружение против российских городов. Он подчеркнул, что имеется множество доказательств этого факта.

По словам министра, высказывания Макрона вызвали негативную реакцию в мировом сообществе и Евросоюзе. Впоследствии подчиненные французского лидера начали исправлять ситуацию, уточняя его слова. Они заявили, что войска могут быть введены на Украину исключительно для обучения местной армии, и это не обязательно приведет к конфликту с Россией.

"Все, что вы сейчас наблюдаете, – это подтверждает изначальный план не идти ни на какие компромиссы, идти до конца в превращении Украины в анти-Россию, даже в плацдарм нападения на Россию, создания угроз безопасности прямо на наших границах. У натовцев уже такие планы были", – подчеркнул глава МИД РФ.