Во Франции оправдали заявление Макрона о войсках на Украине сигналом РФ

Politico: заявление Макрона об отправке военных на Украину лишь нанесло вред Киеву

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Французские чиновники решили оправдать своего президента, заявив, что целью высказывания Эммануэля Макрона о западных войсках на Украине был ответ на сильный стратегический сигнал Москвы, передаёт Politico.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Авторы статьи отметили, что ошибка политика не только усугубила и без того тяжёлое положение киевского режима, но и обнажила раскол и панику среди западных союзников. Соратники Макрона утверждают, что заявление президента Пятой республики было сделано в качестве своеобразного послания Владимиру Путину с призывом "воздержаться от необдуманных действий".

Однако слова французского лидера не стали жёстким предостережением Кремлю. Результат оказался прямо противоположным. Высказывания политика обнажили противоречия и раскол на Западе, продемонстрировав панику, возникшую из-за плачевного положения дел в Незалежной.