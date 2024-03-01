Французские чиновники решили оправдать своего президента, заявив, что целью высказывания Эммануэля Макрона о западных войсках на Украине был ответ на сильный стратегический сигнал Москвы, передаёт Politico.
Авторы статьи отметили, что ошибка политика не только усугубила и без того тяжёлое положение киевского режима, но и обнажила раскол и панику среди западных союзников. Соратники Макрона утверждают, что заявление президента Пятой республики было сделано в качестве своеобразного послания Владимиру Путину с призывом "воздержаться от необдуманных действий".
Однако слова французского лидера не стали жёстким предостережением Кремлю. Результат оказался прямо противоположным. Высказывания политика обнажили противоречия и раскол на Западе, продемонстрировав панику, возникшую из-за плачевного положения дел в Незалежной.
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