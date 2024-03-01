Зампред Бабаков: "Важно продолжить работу по сближению законодательства России и Африки"

Госдума обсудила вопросы развития сотрудничества со странами Африки

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

В Государственной Думе прошло заседание экспертного совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки.

Фото: youtube.com by КПРФ ТВ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам заместителя председателя Госдумы, спецпредставителя президента по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александра Бабакова, у африканских стран есть что предложить России. Кроме того, парламентарий напомнил о том, что в прошлом году была проведена Международная парламентская конференция "Россия — Африка", и теперь такой формат может быть расширен, чтобы в нем могли принять участие представители государств с других континентов.

В свою очередь заместитель председателя Госдумы, заместитель руководителя Высшего Совета ЛДПР Борис Чернышов отметил, что важно развивать не только экономическое, но и гуманитарное партнерство со странами континента. Политик напомнил, что уже открыто четыре языковых центра в ЮАР, Намибии, Ботсване и Сенегале.

По словам заместителя Председателя Госдумы, члена Высшего совета партии "Единая Россия" Шолбана Кара-оола, отношения России и Африки имеют давние корни, и никакие препоны, угрозы, а также давление со стороны западного режима не остановят процесс сближения государств.