На совещании Совета безопасности Путин заявил, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе

1 марта Владимир Путин организовал проведение совещания в формате видеоконференции с председателями Совета Безопасности России. В его ходе он заявил, что у страны нет планов расположить ядерное оружие в космосе. Ту информацию, которую дают в СМИ лидеры западных стран о планах нашей страны на ядерное оружие, президент назвал ложной.
Путиным было предложено обсудить на Совбезе устранение опасности в космосе, выделив важность непрерывно следить за этой темой.
Ранее издание ABC News опубликовало разведывательные данные американских служб. В них говорится о том, что Россия хочет установить в космосе ядерное оружие. И, возможно, решит применить его против спутников Западных стран. Российские власти по-разному отреагировали на это предположение. В Совфеде назвали это паникой "почем зря". В Кремле предположили, что это хитрых ход Вашингтона.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.