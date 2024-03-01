На совещании Совета безопасности Путин заявил, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе

Путин заверил, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

1 марта Владимир Путин организовал проведение совещания в формате видеоконференции с председателями Совета Безопасности России. В его ходе он заявил, что у страны нет планов расположить ядерное оружие в космосе. Ту информацию, которую дают в СМИ лидеры западных стран о планах нашей страны на ядерное оружие, президент назвал ложной.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Путиным было предложено обсудить на Совбезе устранение опасности в космосе, выделив важность непрерывно следить за этой темой.

Ранее издание ABC News опубликовало разведывательные данные американских служб. В них говорится о том, что Россия хочет установить в космосе ядерное оружие. И, возможно, решит применить его против спутников Западных стран. Российские власти по-разному отреагировали на это предположение. В Совфеде назвали это паникой "почем зря". В Кремле предположили, что это хитрых ход Вашингтона.