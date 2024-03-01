Политик, известный своими антироссийскими заявлениями, стал новым президентом Финляндии

Александр Стубб официально вступил в должность президента Финляндии

1:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Кай-Ёран Александр Стубб, известный своими антироссийскими заявлениями, сегодня официально вступил в должность президента Финляндии.

Фото: norden.org by Magnus Fröderberg is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Denmark

Стубб стал 13-м президентом страны. Предыдущий лидер Саули Ниинистё занимал пост главы государства два срока подряд. Стубб баллотировался на выборах от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" и одержал победу во втором туре, обойдя бывшего главу МИД Пекку Хаависто.

Стубб — сторонник жесткого курса в отношении России. Ранее политик неоднократно заявлял, что у Хельсинки не будет никаких отношений с Москвой, пока не закончится российская спецоперация, и допускал возможность транспортировки ядерного оружия через территорию Финляндии.

Александр Стубб воспитывался в финско-шведской семье, имеет ученую степень доктора философии. Женат на англичанке Сюзан Иннес-Стубб. Ранее он занимал ряд министерских постов в нескольких правительствах страны, а после назначения главой МИД в 2008 году проявил себя активным сторонником НАТО.

В 2014-2015 годах Стубб возглавлял кабинет министров Финляндии. В 2017 году он объявил, что навсегда уходит из политики, однако в 2023 году неожиданно заявил о претензиях на пост главы государства.

"Каждый раз мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития двусторонних отношений. К сожалению, эту часть стандартной фразы мы в данном случае использовать не можем, ибо заранее обозначена позиция на исключение какого-либо диалога", — прокомментировал это назначение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.