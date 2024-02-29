Во Франции столкнулись с хронической переполненностью тюрем

Франция установила новый рекорд по заключенным

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Согласно статистике тюремной администрации Франции, опубликованной сегодня Министерством юстиции, в феврале 2024 года в местах заключения был установлен новый рекорд переполненности, сообщает Le Monde.

Фото: flickr.com by Hugues Mitton is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По информации издания, плотность тюрем достигла 123,5%. В следственных изоляторах, где содержатся лица, ожидающие суда и отбывающие короткие сроки заключения, заполненность составляет 147,7%. В 16 пенитенциарных учреждениях плотность уже превышает 200%.

Нехватка мест, проблемы с гигиеной, некачественная еда, отсутствие служащих — все это вызывает вопросы со стороны Европейской комиссии по правам человека. Столкнувшись с хронической переполненностью тюрем, французское правительство планирует построить 15 тысяч новых мест к 2027 году.