Финансировать вооружение Киева она не будет: Венгрия приняла решение поспособствовать прекращению конфликта

Венгрия направила Чаду $18 млн вместо помощи Украине

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Правительство Венгрии приняло решение не передавать $18 млн из Европейского фонда мира на закупку вооружений, предназначенных для Украины. Вместо этого средства будут направлены на укрепление безопасности и стабильности в Чаде.

Фото: Фото: bialystokonline. pl

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром иностранных дел Чада Махаматом Салехом Аннадифом в Будапеште.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия поддерживает мирное урегулирование конфликта на Украине и поэтому приняла решение не выделять указанную сумму в Европейский фонд мира. Вместо этого деньги будут использованы для создания нового учебного заведения по подготовке армейских офицеров в Чаде.

Ранее Венгрия заявляла, что не будет вносить вето на увеличение финансирования Европейского фонда мира, который используется для закупок вооружений для Украины, однако сама не планировала участвовать в данной программе.