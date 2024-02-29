Финансировать вооружение Киева она не будет: Венгрия приняла решение поспособствовать прекращению конфликта

Правительство Венгрии приняло решение не передавать $18 млн из Европейского фонда мира на закупку вооружений, предназначенных для Украины. Вместо этого средства будут направлены на укрепление безопасности и стабильности в Чаде.
Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром иностранных дел Чада Махаматом Салехом Аннадифом в Будапеште.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия поддерживает мирное урегулирование конфликта на Украине и поэтому приняла решение не выделять указанную сумму в Европейский фонд мира. Вместо этого деньги будут использованы для создания нового учебного заведения по подготовке армейских офицеров в Чаде.
Ранее Венгрия заявляла, что не будет вносить вето на увеличение финансирования Европейского фонда мира, который используется для закупок вооружений для Украины, однако сама не планировала участвовать в данной программе.
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