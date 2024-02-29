Два лагеря: политолог сообщил, куда приведёт конфликт Шольца и Макрона

Политолог Лепёхин рассказал, как конфликт Шольца и Макрона отразится на Евросоюзе

1:13 Your browser does not support the audio element. Политика

Генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепёхин в беседе с корреспондентами портала Pravda. ru прокомментировал разногласия между немецким канцлером Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном по вопросу оказания помощи Киеву.

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Эксперт отметил, что американцы и британцы сыграли решающую роль в том, чтобы развести Европу и Россию. В результате из-за нехватки ресурсов европейская промышленность падает, особенно это заметно в Германии. На Шольца оказывается давление внутри страны.

На фоне этого французский лидер настойчиво призывает выделить деньги, сплотиться вокруг Украины, не дать России победить.

"Макрон гнёт линию ястребов, грубо говоря, солидарен со всеми и присоединился к этой инсинуации, что Россия собирается напасть, и надо дополнительное оружие поставлять, а Шольц поплыл, потому что на него давят изнутри", — отметил политолог.

Он добавил, что в ЕС сейчас формируются два лагеря. Одна часть стран, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Италия — будет занимать более взвешенную позицию, а другая часть — Франция, Польша, Нидерланды, Дания будет действовать жёстко.