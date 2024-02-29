Заявления о том, что Иран поддерживает Россию в конфликте на Украине, не соответствуют действительности

Иран категорически отвергает утверждения фон дер Ляйен о поставках беспилотников России

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Иранское посольство в Бельгии опровергло заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предполагаемых поставках иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию для использования их в украинском конфликте.

Фото: Минобороны РФ

В заявлении диппредставительства исламской республики подчеркнуто, что обвинения необоснованные и политически мотивированные.

"Те официальные лица в европейских институтах, которые хранят молчание по поводу геноцида Израиля в [секторе] Газа, не заслуживают доверия", — сообщается в заявлении.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее утверждала, что иранские власти предположительно поставляют образцы и технологии для производства ударных беспилотников в Россию.