Заявления о том, что Иран поддерживает Россию в конфликте на Украине, не соответствуют действительности

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Иран категорически отвергает утверждения фон дер Ляйен о поставках беспилотников России

0:45
Политика

Иранское посольство в Бельгии опровергло заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предполагаемых поставках иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию для использования их в украинском конфликте.

Иран категорически отвергает утверждения фон дер Ляйен о поставках беспилотников России
Фото: Минобороны РФ

В заявлении диппредставительства исламской республики подчеркнуто, что обвинения необоснованные и политически мотивированные.

"Те официальные лица в европейских институтах, которые хранят молчание по поводу геноцида Израиля в [секторе] Газа, не заслуживают доверия", — сообщается в заявлении.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее утверждала, что иранские власти предположительно поставляют образцы и технологии для производства ударных беспилотников в Россию.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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