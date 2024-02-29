Бывший премьер-министр Франции вслед за Макроном заявил о недопустимости победы России

Экс-премьер Франции Вальс: Начало третьей мировой войны нельзя исключать

0:36 Your browser does not support the audio element. Политика

Возможное начало третьей мировой войны нельзя исключать, нужно быть готовым к нему, заявил бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс.

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По словам политика, Россия не должна победить в конфликте на Украине, так как это будет означать "стратегическое, военное, политическое и моральное поражение" коллективного Запада.

Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поражение РФ необходимо для стратегической безопасности Европы, и допустил отправку войск НАТО на Украину. Однако ни одна западная страна Макрона не поддержала.