Польша: "Лучше вести войну на чужой территории, чем на своей"

Генерал Полько: Польша должна быть готова ввести войска НАТО на Украину

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Польша должна быть готова ввести сухопутные войска НАТО на территорию Украины, заявил бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько в интервью агентству РАР.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Военный подчеркнул, что лучше вести войну на чужой территории, чем на своей. По мнению Полько, необходимо рассматривать вариант с использованием сухопутных войск, чтобы война не перенеслась на территорию НАТО. Генерал добавил, что это черный сценарий, но армия всегда должна быть готова к худшему.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что отправка на Украину военнослужащих любой из стран НАТО будет равнозначна полномасштабному военному конфликту и началу третьей мировой войны. Польский военный также удивился тому, что президент Франции Эмманюэль Макрон публично заявил о подобной возможности.