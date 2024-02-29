Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, чем миру грозят последствия действий Запада

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию рассказал, чем на самом деле могут обернуться все действия со стороны Запада.
"Все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации",— заявил Владимир Путин.
Также президент России сказал, что Запад лжет миру, заявляя, что якобы Россия хочет напасть на Европу. Владимир Путин назвал это бредом.
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