Путин заявил, что бизнес в России направил миллиарды рублей на помощь в проведении спецоперации

Путин: российский бизнес направил миллиарды рублей на поддержку СВО

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес направил миллиарды рублей на поддержку спецоперации на Украине. Слова главы государства прозвучали в ходе послания Федеральному собранию.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Глава государства отметил, что вся отечественная экономика проявила гибкость и устойчивость, и поблагодарил бизнесменов и рабочих за их труд на благо страны.

С начала СВО на Украине российские предприниматели направили миллиарды рублей в адрес волонтёрских организаций и благотворительных фондов. Эти деньги пойдут на поддержку военных в зоне спецоперации и их семей, сказал Путин.

Напомним, сегодня, 29 февраля, Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию. Глава государства обозначит, в том числе, задачи страны на ближайшие 6 лет.