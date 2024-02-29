Путин заявил, что бизнес в России направил миллиарды рублей на помощь в проведении спецоперации

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Путин: российский бизнес направил миллиарды рублей на поддержку СВО

0:51
Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес направил миллиарды рублей на поддержку спецоперации на Украине. Слова главы государства прозвучали в ходе послания Федеральному собранию.

Путин: российский бизнес направил миллиарды рублей на поддержку СВО
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Глава государства отметил, что вся отечественная экономика проявила гибкость и устойчивость, и поблагодарил бизнесменов и рабочих за их труд на благо страны.

С начала СВО на Украине российские предприниматели направили миллиарды рублей в адрес волонтёрских организаций и благотворительных фондов. Эти деньги пойдут на поддержку военных в зоне спецоперации и их семей, сказал Путин.

Напомним, сегодня, 29 февраля, Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию. Глава государства обозначит, в том числе, задачи страны на ближайшие 6 лет.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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