Названы последствия вражды ФРГ и Франции для ВСУ

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FT: вражда Германии и Франции не даёт ЕС создать фонд оружия для ВСУ

0:45
Политика

Ссора между Берлином и Парижем препятствует формированию фонда оружия ЕС для помощи украинской армии, передаёт Financial Times.

FT: вражда Германии и Франции не даёт ЕС создать фонд оружия для ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

"Публичные разногласия Франции и ФРГ по поводу военной помощи Незалежной усугубляет аргументы, отдаляющие подписание соглашения о выделении 5 млрд евро в фонд Евросоюза для поставок оружия", — пишет источник.

Споры между государствами появляются из-за отдельных требований относительно правил создания фонда. Берлин призвал французского лидера не говорить об отправке войск на Украину, а поставлять украинцам больше оружия.

Ранее в Politico проинформировали, что между Макроном и Шольцем возникла открытая вражда из-за разницы в подходах к оказанию помощи Киеву.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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