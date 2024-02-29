Названы последствия вражды ФРГ и Франции для ВСУ

Ссора между Берлином и Парижем препятствует формированию фонда оружия ЕС для помощи украинской армии, передаёт Financial Times.
"Публичные разногласия Франции и ФРГ по поводу военной помощи Незалежной усугубляет аргументы, отдаляющие подписание соглашения о выделении 5 млрд евро в фонд Евросоюза для поставок оружия", — пишет источник.
Споры между государствами появляются из-за отдельных требований относительно правил создания фонда. Берлин призвал французского лидера не говорить об отправке войск на Украину, а поставлять украинцам больше оружия.
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