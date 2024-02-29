Депутат Госдумы Алексей Чепа ответил на заявление Финляндии о разрешении ударов ВСУ по России. Это несёт опасность прежде всего для самой Финляндии

Алексей Чепа: решение Финляндии не запрещать удары ВСУ по РФ несёт опасность

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Финский депутат Юкки Копра заявил, что его страна не объявляла Украине запрет на нанесение ударов по России из предоставленных финнами Киеву вооружений.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это заявление прокомментировал Алексей Чепа, занимающий должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам. Он сказал, что это разрешение несет серьёзную угрозу, и в первую очередь населению Финляндии.

"Такие заявления несут серьёзную опасность, в первую очередь для финского населения", — отметил Чепа.

По его словам, Финляндия хочет как-то выделиться после того, как вошла в состав НАТО. Поэтому она и делает такие громкие заявления. Но этой стране стоит принять в расчет, что у таких громогласных решений есть последствия. Алексей Чепа высказался, что если со стороны Финляндии будут поступать угрозы в сторону России, то Москве придётся отреагировать в ответ.

Напомним, что 17 февраля со стороны Финляндии поступило заявление о её желании помочь населению Незалежной. Для этого финны выделили несколько миллионов евро, которые будут предоставлены стране через Совет Европы в течение 2024-25 годов.