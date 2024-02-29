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Депутат Шеремет: отправку войск Франции в России расценят как оккупацию Украины

1:01
Политика

Прибытие французских войск в Незалежную расценят как её оккупацию, заявил РИА Новости депутат ГД Михаил Шеремет.

Депутат Шеремет: отправку войск Франции в России расценят как оккупацию Украины
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Парламентарий отметил, что предложение Эммануэля Макрона о направлении военнослужащих на Украину является нереализуемым. Франция в этом случае будет восприниматься как "агрессор и сторона конфликта". Шеремет считает, что граждане Украины стали заложниками нацистского режима Зеленского.

"Зеленский пусть не сомневается, заграница ему не поможет. Французам предстоит познать разочарование от киевского режима, которое уже настигло соседнюю Польшу", — полагает депутат.

27 февраля Макрон заявил, что не исключает возможности отправки западных военных на Украину. Однако идею французского главы в НАТО не поддержали.

Комментируя слова лидера Пятой республики, в Кремле заявили, что такое развитие событий неминуемо приведёт к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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