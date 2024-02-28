По мнению Bild, "нападение" РФ на НАТО будет состоять из четырех фаз

Bild опубликовал теоретический сценарий "нападения" России на НАТО

1:24 Your browser does not support the audio element. Политика

Немецкий таблоид "Bild" опубликовал теоретический сценарий нападения России на страны НАТО, ссылаясь на правительственный документ, представленный в парламенте.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under Public domain

Согласно этому документу, под нападением со стороны России подразумевается "фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы". Авторы документа предполагают, что такое нападение могло бы состоять из четырех фаз.

Первая фаза, согласно Bild, включает в себя массовую кампанию дезинформации, особенно через СМИ и социальные сети, с целью разделения общества, дестабилизации и подрыва доверия к либеральной демократии. Также в этой фазе ожидаются кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры.

Вторая фаза предполагает масштабные маневры российских войск на границах НАТО, на что альянс ответит развертыванием собственных войск на восточной границе, что может привести к появлению первых беженцев.

Третья фаза подразумевает непосредственное нападение России на страны НАТО, с точечными ударами по территории Германии, а также массовым выведением из строя спутников.

В четвертой фазе конфликта российские войска могут прорваться к территории Германии, где будут вестись бои на суше, в море и в воздухе. Авторы документа также не исключают возможность применения Россией биологического, химического и тактического ядерного оружия.