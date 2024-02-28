Алексей Журавлев заявил, что ответ России в случае нападения НАТО на Калининград будет немедленным

Алексей Журавлев: Россия ответит на нападение НАТО взятием Сувалкского коридора

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Алексей Журавлев, заявил, что в случае нападения НАТО на Калининград, Россия немедленно даст ответ. По его словам, российские военные могут взять под контроль Сувалкский коридор.

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Посол Литвы в Швеции, Линас Линкявичюс, выразил радость по поводу возможного присоединения еще одной страны Балтийского региона к Североатлантическому альянсу. Это, по его мнению, может привести к блокаде Калининградской области с моря. Однако Журавлев уверен, что Россия немедленно отреагирует на подобные действия и захватит Сувалкский коридор, который в настоящее время находится под контролем Литвы.

Депутат также отметил, что люди с предвзятым отношением к России обычно не очень хорошо разбираются ни в географии, ни в истории. Он напомнил, что Вильно был частью Российской империи намного дольше, чем Вильнюс является столицей современной Литвы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, заявил, что Россия рассматривает враждебную риторику НАТО как повод для введения дополнительных мер безопасности.