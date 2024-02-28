Эрдоган заявил о готовности предоставить площадку для переговоров между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 28 февраля о готовности снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.
Видеообращение главы Турции состоялось в рамках саммита Украина — Юго-Восточная Европа, где было подчеркнуто, что успех инициатив по урегулированию конфликта на Украине возможны лишь при участии обеих сторон.
"Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс, чтобы война закончилась справедливым и устойчивым миром. Для достижения этой цели крайне важно использовать все виды дипломатических каналов на самом высоком уровне,"- заявил Эрдоган.
Напомним, что Москва высказывала готовность к переговорам неоднократно, в то время как Киев на законодательном уровне ввел запрет на их проведение.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.