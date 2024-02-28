Эрдоган заявил о готовности предоставить площадку для переговоров между РФ и Украиной

Эрдоган: Турция готова вновь принять в Стамбуле российско-украинские переговоры

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 28 февраля о готовности снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

Фото: kremlin.ru by Управление пресс-службы и информации Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Видеообращение главы Турции состоялось в рамках саммита Украина — Юго-Восточная Европа, где было подчеркнуто, что успех инициатив по урегулированию конфликта на Украине возможны лишь при участии обеих сторон.

"Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс, чтобы война закончилась справедливым и устойчивым миром. Для достижения этой цели крайне важно использовать все виды дипломатических каналов на самом высоком уровне,"- заявил Эрдоган.

Напомним, что Москва высказывала готовность к переговорам неоднократно, в то время как Киев на законодательном уровне ввел запрет на их проведение.