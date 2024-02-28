Габриэль Атталь: Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции во всех планах

Премьер-министр Франции, Габриэль Атталь, выступая в Сенате, объявил, что Россия якобы представляет непосредственную угрозу для страны: осуществляет кибератаки, проводит информационные кампании направленные на дезинформацию, дестабилизацию и разобщение европейских стран.
"Реальность заключается в том, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции во всех планах", — сказал Атталь, выступая в верхней палате парламента республики.
Ранее министр обороны страны, Себастьен Лекорню, также упоминал "российские кибератаки", не приводя конкретных примеров.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.