Габриэль Атталь: Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции во всех планах

Премьер Франции Атталь заявил, что Россия представляет прямую угрозу для республики

0:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Премьер-министр Франции, Габриэль Атталь, выступая в Сенате, объявил, что Россия якобы представляет непосредственную угрозу для страны: осуществляет кибератаки, проводит информационные кампании направленные на дезинформацию, дестабилизацию и разобщение европейских стран.

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"Реальность заключается в том, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции во всех планах", — сказал Атталь, выступая в верхней палате парламента республики.

Ранее министр обороны страны, Себастьен Лекорню, также упоминал "российские кибератаки", не приводя конкретных примеров.