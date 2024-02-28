Парижский саммит лидеров европейских стран не смог решить вопрос с нехваткой боеприпасов для Украины

Европейцы по всему миру ищут боеприпасы для ВСУ

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Европейские лидеры с большим трудом справляются с поиском боеприпасов для Украины. Так, на саммите в Париже 26 февраля, на котором присутствовали главы Франции, Германии, Нидерландов, Испании, Эстонии и министр иностранных дел Великобритании планировалось решить проблему с нехваткой боеприпасов для ВСУ.

Фото: Мир тесен

ЕС обещал Киеву миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года, но поставили лишь половину от обещанного. Теперь цель — выполнить задачу до конца года. При этом Европа не смогла нарастить производство боеприпасов, а незападные страны не пожелали отдавать свои арсеналы.

Индия, несмотря на призывы Германии, не желает ссориться с Россией. Эквадор по той же причине отказал в передаче вооружений. Сейчас ЕС пробует наладить связь со странами Африки и Балкан, но безуспешно.

Последний впечатляющий шаг сделала Дания, переведя в Киев всю артиллерию и боеприпасы. Теперь в ЕС задумываются о дальнейших действиях без финансовой помощи от США. Тем временем министр сухопутных войск США заявила, что при отсутствии обещанного финансирования, страна также не сможет достичь необходимого уровня производства в 100 тысяч снарядов в месяц.