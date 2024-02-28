МИД РФ: Все просьбы Тирасполя внимательно рассматриваются российскими профильными ведомствами

В МИД России назвали защиту интересов жителей Приднестровья одним из приоритетов российской политики

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

МИД РФ подчеркнул, что защита интересов жителей Приднестровья — один из приоритетных вопросов для России. Все просьбы Тирасполя тщательно рассматриваются соответствующими российскими ведомствами.

Фото: panoramio.com by Maksym Kozlenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это подтверждается ответами на обращение лидеров Приднестровья, касающихся помощи в условиях нарастающего давления со стороны Молдовы.

"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников — один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", — заявили ТАСС в МИД России.

28 февраля в Приднестровье состоялся съезд депутатов, на котором было выказано намерение обратиться к России за помощью в связи с усиливающимися угрозами от Молдовы. В принятой резолюции указывается на проживание в республике 220 тысяч российских граждан и положительный опыт размещения российских миротворцев на территории непризнанной республики.