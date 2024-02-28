"Россия должна контролировать Одессу". Политолог рассказал, при каких условиях Приднестровье присоединится к РФ

Директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал предстоящий Съезд депутатов всех уровней Приднестровья и заявил, что речь о вхождении республики в состав России пока не идет.
"Заседание было необходимо, чтобы привлечь внимание к проблемам с безопасностью, которые существуют у Приднестровья", — отметил эксперт.
Марков пояснил, что на территории Молдавии идет подготовка диверсионных отрядов для совершения терактов и раскачивания ситуации в Приднестровье. Дополнительной причиной обострения двух стран стали таможенные пошлины, введенные Кишиневым для предприятий ПМР с начала 2024 года.
Эксперт допустил, что в будущем Приднестровье может войти в состав РФ, но для этого Россия должна контролировать Одессу. Если же у Кремля нет таких планов, у Приднестровья, по словам Маркова, "остается мало выбора".
"ПМР уже находится под сильным давлением со стороны своих соседей. Рано или поздно Приднестровье заставят стать частью Украины или Молдавии", — предположил Марков.
Ранее был опубликован проект резолюции Съезда депутатов всех уровней Приднестровья.
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