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"Россия должна контролировать Одессу". Политолог рассказал, при каких условиях Приднестровье присоединится к РФ

Политолог Марков: Речь не идет о присоединении Приднестровья к России прямо сейчас

1:10
Политика

Директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал предстоящий Съезд депутатов всех уровней Приднестровья и заявил, что речь о вхождении республики в состав России пока не идет.

Политолог Марков: Речь не идет о присоединении Приднестровья к России прямо сейчас
Фото: ov-pmr.org by Правительство Приднестровской Молдавской Республики is licensed under public domain

"Заседание было необходимо, чтобы привлечь внимание к проблемам с безопасностью, которые существуют у Приднестровья", — отметил эксперт.

Марков пояснил, что на территории Молдавии идет подготовка диверсионных отрядов для совершения терактов и раскачивания ситуации в Приднестровье. Дополнительной причиной обострения двух стран стали таможенные пошлины, введенные Кишиневым для предприятий ПМР с начала 2024 года.

Эксперт допустил, что в будущем Приднестровье может войти в состав РФ, но для этого Россия должна контролировать Одессу. Если же у Кремля нет таких планов, у Приднестровья, по словам Маркова, "остается мало выбора".

"ПМР уже находится под сильным давлением со стороны своих соседей. Рано или поздно Приднестровье заставят стать частью Украины или Молдавии", — предположил Марков.

Ранее был опубликован проект резолюции Съезда депутатов всех уровней Приднестровья.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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