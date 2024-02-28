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Минобороны Литвы предлагает забирать юношей в армию сразу после школы

Парламент Литвы: из-за школьной парты под ружьё

0:59
Политика

Минобороны Литвы предлагает отказаться от действующего освобождения от службы в армии для студентов на время учебы, сообщает новостной портал Delfi.

Парламент Литвы: из-за школьной парты под ружьё
Фото: militaryforum.lt by Jaunuolis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Председатель парламентского комитета по вопросам образования Артурас Жукаускас предложил призывать юношей на службу сразу после школы, а студентам оставить возможность добровольной службы. По окончании же службы будущие студенты получат льготы при поступлении в учебные заведения. По мнению парламентария, это побудит молодых людей служить в армии добровольно.

Жукаускас также заявил, что уже обсудил это предложение с главами Минобороны, а также главой парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринасом Кащюнасом.

Ранее Кащюнас предложил лишать видов на жительство россиян и белорусов, посещающих страны своего гражданства, а также собирается зарегистрировать предложение о запрете баллотироваться и голосовать на муниципальных выборах гражданам России и Белоруссии.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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