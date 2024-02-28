Минобороны Литвы предлагает забирать юношей в армию сразу после школы

Минобороны Литвы предлагает отказаться от действующего освобождения от службы в армии для студентов на время учебы, сообщает новостной портал Delfi.
Председатель парламентского комитета по вопросам образования Артурас Жукаускас предложил призывать юношей на службу сразу после школы, а студентам оставить возможность добровольной службы. По окончании же службы будущие студенты получат льготы при поступлении в учебные заведения. По мнению парламентария, это побудит молодых людей служить в армии добровольно.
Жукаускас также заявил, что уже обсудил это предложение с главами Минобороны, а также главой парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринасом Кащюнасом.
Ранее Кащюнас предложил лишать видов на жительство россиян и белорусов, посещающих страны своего гражданства, а также собирается зарегистрировать предложение о запрете баллотироваться и голосовать на муниципальных выборах гражданам России и Белоруссии.
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