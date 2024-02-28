Представитель МИД РФ Мария Захарова заверила Германию, что Москва готова отреагировать на любые военные манёвры Берлина

Официальный спикер МИД России Мария Захарова заявила о готовности Москвы ответить на любые военные действия Германии против нашей страны. Об этом дипломат сказала в ходе сегодняшнего брифинга.
Захарова предупредила, что РФ внимательно следит за военными приготовлениями германской стороны, и отметила рост воинственных настроений в ФРГ. Представитель министерства обвинила немецкие власти в том, что те внедряют в сознание граждан Германии тезис о приближающемся военном противостоянии с Россией.
Также Захарова пообещала, что Москва адекватно ответит на все те действия Берлина, которые уже осуществлены с целью навредить нашей стране.
Напомним, ранее Мария Захарова назвала позором для Парижа слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину. Дипломат отметила, что таким заявлением Макрон подставил собственную страну. Подробнее об этом читайте в материале Pravda.Ru.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.