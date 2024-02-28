Пресс-секретарь президента России отреагировал на угрозы "нейтрализовать" Калининград

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, категорично ответил на угрозы посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса. Посол заявил о якобы возможной "нейтрализации" Калининграда в случае столкновения России и Североатлантического альянса.
"Ведомости" пишут, Песков сказал, что враждебная риторика со стороны НАТО вызывает обеспокоенность и основания для принятия дополнительных мер безопасности в России.
"Калининград — это российский регион, он находится на Балтике. И так будет всегда",— утверждает Дмитрий Песков.
Ранее Линас Линкявичюс заявил, что если РФ бросит вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.