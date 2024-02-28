Пресс-секретарь президента России отреагировал на угрозы "нейтрализовать" Калининград

Дмитрий Песков: Калининград является российским регионом и будет оставаться таковым всегда

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, категорично ответил на угрозы посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса. Посол заявил о якобы возможной "нейтрализации" Калининграда в случае столкновения России и Североатлантического альянса.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Ведомости" пишут, Песков сказал, что враждебная риторика со стороны НАТО вызывает обеспокоенность и основания для принятия дополнительных мер безопасности в России.

"Калининград — это российский регион, он находится на Балтике. И так будет всегда",— утверждает Дмитрий Песков.

Ранее Линас Линкявичюс заявил, что если РФ бросит вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым.